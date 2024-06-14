Xiaomi поставила уже 20 000 автомобилей модели SU7

IT-гигант Xiaomi сообщил о достижении отметки в 20 000 поставленных автомобилей модели SU7. Это событие произошло всего за 77 дней.

Компания также планирует поставить ещё 100 000 автомобилей своим клиентам в течение следующих шести месяцев.

Xiaomi SU7 — это электрический седан, который имеет точные размеры 4997 x 1963 x 1455 мм и колёсную базу 3000 мм. В его максимальной версии два электромотора обеспечивают общую мощность 673 л.с. Автомобиль имеет запас хода до 830 км. В Китае цена на модель SU7 варьируется от 215,9 до 299,9 тысяч юаней (от 2,6 до 3,6 миллиона рублей).

Эти достижения свидетельствуют о растущей популярности электромобилей Xiaomi и их привлекательности для потребителей. Компания стремится увеличить объемы поставок и удовлетворить растущий спрос на экологически чистые транспортные средства.