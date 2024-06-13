Автоэксперт Васильев: за авто с пробегом придётся заплатить огромный утильсбор

На российском авторынке появились подержанные автомобили с низкой ценой и минимальным пробегом. Однако, согласно автоэксперту Егору Васильеву, это может быть явным признаком проблем с данными автомобилями, сообщает агентство «Прайм».

Оказывается, государство активно борется с «серым» рынком подержанных автомобилей. Одним из инструментов в этой борьбе является утилизационный сбор.

Тем не менее некоторые недобросовестные перекупы всё равно пытаются продавать автомобили «по привлекательным ценам и в хорошем состоянии», при этом не упоминая будущему владельцу о необходимости дополнительных затрат на легализацию транспорта, говорит Васильев.

Проблемы, связанные с подержанными автомобилями, могут быть разнообразными. Автомобили могут быть заложены, находиться под арестом или иметь неоплаченные кредиты.

Также возможны проблемы с документами или ошибки при таможенном оформлении. В этих случаях такие автомобили часто продаются по цене ниже рыночной. Однако стоит быть осторожным при такой покупке, несмотря на ее привлекательность, предупреждает автоэксперт.

«Вы не сможете зарегистрировать автомобиль и рискуете лишиться как самого транспортного средства, так и большой суммы, которую придется заплатить в качестве утилизационного сбора», — поясняет Васильев.

Также возможны технические проблемы с такими автомобилями. Например, автомобиль мог попасть в серьезное ДТП и впоследствии быть восстановленным для продажи.

Обычно в таких случаях сэкономлено на ремонте, придавая больше значения внешнему виду, чем ходовым и безопасности. Также возможны поломки, когда запчасти являются дорогими и труднодоступными. Возможны и случаи связанные с криминалом, когда продается угнанное авто.

«Поэтому не стоит погоняться за краткосрочной выгодой, которая в будущем может превратиться в серьезные проблемы», — заключает автоэксперт.