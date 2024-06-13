АВТОВАЗ временно остановил выпуск топовых версий Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» принял решение временно приостановить производство самых полнооснащенных версий Lada Vesta — Techno и Techno’24.

Об этом информирует издание Motor.ru, которое изучило прайс-листы моделей из семейства Vesta.

В списке моделей версии Techno и Techno’24 получили пометку о прекращении производства. Издание напоминает, что в богатой комплектации Lada Vesta NG, которая включает аудиосистему с восемью динамиками, USB-разъемы на задних сиденьях, боковые подушки безопасности и другие опции, доступны только в этих указанных версиях.

Представители пресс-службы «АвтоВАЗа» заявили, что в настоящее время Lada Vesta в версиях Techno и Techno’24 не производится, но их все еще можно приобрести у официальных дилеров. Как причину остановки производства назвали «пересмотр списка оснащения».