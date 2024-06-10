В ГАИ объяснили, почему растут продажи новых авто с минимальным пробегом

В последнее время множество объявлений о продаже автомобилей с очень небольшим пробегом появились на рынке. Это означает, что эти машины проехали всего от 150 до 3,5 тысячи километров.

И любопытно, что их стоимость может быть гораздо ниже, чем у совершенно новых автомобилей, хотя они были в использовании недолго. Представитель ГАИ назвал причины, почему владельцы решают продать практически новые автомобили.

Во-первых, есть большая вероятность, что сразу после покупки новые владельцы попадают в аварии. После небольшого косметического ремонта они стараются избавиться от автомобиля, чтобы избежать будущих проблем. Также есть люди, которые приобрели автомобиль в кредит, но им стало трудно выплачивать ежемесячные платежи.

Еще одна возможная причина — частные перекупщики, которые импортируют отдельные автомобили из других стран. Они могут использовать эти машины для собственных нужд перед их продажей. Часто автосалоны таким образом избавляются от моделей, которые не пользуются спросом. Существуют также автомобили, которые использовались в качестве тест-драйвов. У них очень маленький пробег, но все же они продаются как подержанные.

Таксопарки также часто избавляются от автомобилей с небольшим пробегом, которые оказались неудобными для перевозки пассажиров. Иногда таким образом продают автомобили моделей, которые пользуются спросом на рынке, но новые автомобили отсутствуют.

И нельзя исключать возможность, что покупателю просто не понравился автомобиль после использования. Это владельцы, которые стараются избавиться от автомобиля, который не удовлетворяет их потребностям.