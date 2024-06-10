Марка Haval в мае сохранила лидерство среди иномарок на рынке РФ

По последним данным агентства «АВТОСТАТ», продажи автомобилей Haval на российском авторынке продолжают демонстрировать впечатляющий рост.

Только в мае было реализовано 14 015 автомобилей Haval, что на 88,6% больше, чем в прошлом году.

По итогам первых пяти месяцев 2024 года продажи Haval в России выросли в 2,2 раза и достигли отметки в 66 240 автомобилей. Этот впечатляющий рост позволяет Haval удерживать лидерство среди всех иностранных автопроизводителей на российском рынке. Рыночная доля марки составила 11,1%, что превышает показатель прошлого года в 9,5%.

Особенно популярной моделью Haval на российском рынке продолжает оставаться компактный кроссовер Jolion, который в мае был продан в количестве 6 354 автомобилей, что является ростом на 64,4%.

На втором месте расположился среднеразмерный кроссовер Haval M6 с показателем в 2 688 проданных автомобилей. Третью строчку занял среднеразмерный кроссовер Haval Dargo с результатом в 1 985 проданных машин, что является увеличением в 2,1 раза.