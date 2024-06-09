Стали известны самые распространенные кроссоверы в Москве и Петербурге

Иностранные кроссоверы заняли первое место среди автомобилей сегмента SUV в Москве и Санкт-Петербурге, согласно данным «АВТОСТАТ».

В Москве самым популярным кроссовером оказался Nissan X-Trail с числом зарегистрированных экземпляров 59,5 тыс.

На втором месте расположился еще один японский кроссовер — Nissan Qashqai с 56,9 тыс. зарегистрированных автомобилей.

В ТОП-5 также вошли Volkswagen Tiguan (54,3 тыс. шт.), Toyota RAV4 (52,3 тыс. шт.) и Mitsubishi Outlander (45,7 тыс. шт.).

В Санкт-Петербурге лидером среди кроссоверов оказался Volkswagen Tiguan с 27,1 тыс. из зарегистрированных экземпляров Mitsubishi Outlander занял второе место с 25,5 тыс. автомобили.

Renault Duster (25,3 тыс. шт.) и Hyundai Creta (22,7 тыс. шт.) заняли третье и четвертое места соответственно. Пятую строчку занял Nissan Qashqai с 20,5 тыс. зарегистрированных автомобилей.

Интересно отметить, что внедорожник LADA 4×4 занимает восьмое место среди моделей внедорожников в Санкт-Петербурге и десятое место в Москве.