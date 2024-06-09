Губернатор Никитин заявил, что новая Volga не уступит по качеству Volkswagen и Skoda

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что новый автомобиль «Волга» будет привлекателен для автопарка государственных органов и не влияет на качество сборки таких известных марок, как Volkswagen и Skoda.

В интервью ТАСС, данном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), губернатор отметил, что используемое оборудование в Нижнем Новгороде позволяет обеспечить высокий уровень технологических процессов, а технологии производства будут переходными с Volkswagen и Skoda.

Губернатор также заявил, что автомобиль будет привлекателен для автопарков государственных органов. Несмотря на то, что пока нет информации о цене и окончательных характеристиках, Глеб Никитин отметил, что продукт выглядит очень интересным для использования в автопарках государственных органов.

Ранее было объявлено, что седан Волга С40 станет первой моделью, выпускаемой компанией «Производство легковых автомобилей».

Линейка автомобилей будет представлена ​​в трех классах: седан класса D (Волга С40), кроссовер класса С (Волга К30) и кроссовер класса D (Волга К40).

Планируется начать выпуск автомобилей в 2024 году и перейти к полному циклу производства с 2025 года.