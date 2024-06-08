Модель GAC GS8 подорожала на российском рынке на 400 тыс. рублей

Цены на новое поколение китайского кроссовера GAC GS8 в России поднялись на 400 000 рублей.

Этот автомобиль был представлен на российском рынке летом 2023 года, и с тех пор его стоимость увеличилась на 300-400 тысяч рублей в зависимости от выбранной комплектации.

Теперь базовая модель доступна по цене 3 899 000 рублей, в то время как год назад она стоила 3 499 000 рублей. Версия GT в настоящее время продается за 4 199 000 рублей, в то время как год назад ее можно было приобрести за 3 899 000 рублей (со скидкой в 300 000 рублей).

Модель с автоматической коробкой передач GX теперь стоит 4 469 000 рублей, в то время как ее цена в 2023 году составляла 4 069 000 рублей. Топовая комплектация GX Premium оценивается в 4 499 000 рублей, в то время как год назад она была доступна за 4 099 000 рублей.