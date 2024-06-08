Great Wall Motor анонсировал в Германии запуск продаж аналога Porsche Panamera

Great Wall Motor представляет электрическую модель GWM ORA 07, которая стала доступна для продажи в Германии.

Этот китайский автопроизводитель изменил свою стратегию и теперь сосредоточится на продажах только в Германии. GWM ORA 07, который ранее был доступен только в Китае, является электрическим седаном, похожим на Porsche Panamera, особенно сзади.

GWM ORA 07 — это спортивный электрический седан длиной 4,87 метра с передовыми технологиями. Внутри салона есть два дисплея: 10,25-дюймовый для панели приборов и 12,3-дюймовый для мультимедийной системы. Модель доступна в трех комплектациях: Pure, Pro и GT.

Комплектация Pure имеет множество премиальных опций, включая кожаный руль с подогревом, амбиентную подсветку, интегрированную навигационную систему, панорамную стеклянную крышу и другие функции.

Комплектация Pro добавляет проекционный дисплей, интеллектуальное голосовое управление, связь с Apple CarPlay и Android Auto, а также другие улучшения. Комплектация GT добавляет спортивные передние сиденья, аудиосистему Infinity и другие особенности.

Цены на GWM ORA 07 в Германии начинаются от 41 990 € за базовую версию Pure с передним приводом и достигают 53 490 € за комплектацию GT с полным приводом.

GWM ORA 07 предлагается с двумя вариантами силовых установок. Базовая версия имеет передний привод, мощность электродвигателя 204 л.с. и аккумулятор емкостью 67 кВт/ч, обеспечивающий запас хода до 440 километров.

Вторая версия с полным приводом имеет два электродвигателя с общей мощностью 408 л.с. и аккумулятор емкостью 86 кВт/ч, позволяющий проехать до 520 километров. Оба варианта оборудованы бортовым зарядным устройством, которое позволяет быстро заряжать аккумулятор