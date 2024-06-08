Сегодня изготовление памятников в Ульяновске и любом другом городе России — это далеко не единственная услуга, которую предлагают ритуальные агентства. Организация похорон остаётся одним из основных типов ритуального сервиса, и большое значение для него имеет ритуальный транспорт.

Похоронный транспорт: его виды и назначение

Существует два главных вида ритуального транспорта — катафалк и общественные автомобили.

Катафалк — это автомобиль для транспортировки гроба с телом покойного до кладбища. Многие из таких машин оборудованы специальными холодильными камерами, которые нужны для сохранения тела в течение длительного времени. Это особенно актуально для перевозки груза 200. Общественный автомобиль — это привычные нам микроавтобусы, которые используются для перевозки родных и близких усопшего в то или иное место маршрута в день похорон — в морг, на кладбище, в ресторан для поминок. Некоторые ритуальные агентства используют для этих целей и полноразмерные автобусы.

Так, пассажирские ритуальные автобусы вмещают до 50 человек — в одном таком автобусе можно перевезти всех гостей похорон. Лучшие агентства оборудуют автобусы и микроавтобусы кондиционерами. Чаще всего траурный маршрут состоит из следующих точек:

от морга до кладбища,

от морга до кладбища и обратно,

от дома до морга, оттуда до кладбища и обратно до дома.

Что касается катафалка, то в надёжности этого транспорта сомневаться не следует. Автомобиль для транспортировки гроба надёжен и безопасен для тела покойного, и никакие погодные условия не могут повлиять на его сохранность.

Катафалки высочайшего класса оснащаются не только системой кондиционирования и выдвижным постаментом для гроба, но и бактерицидной лампой, качественной подсветкой для комфорта сопровождающего, фиксаторами для траурных венков. Это особенно актуально для катафалков, предназначенных для перевозки гроба по междугородним маршрутам — телу покойного нужна прохладная среда для лучшего сохранения, а сопровождающему — комфортная обстановка для многочасовой поездки.

Ритуальные агентства могут помочь не только с похоронами. Они также предлагают уход за могилами в Ульяновске, облагораживание мест захоронений и их регулярную уборку во все времена года. В ритуальных агентствах клиенты могут заказать надгробные монументы, гранитную или тротуарную плитку и ограды на могилу в Ульяновске. Спектр ритуальных услуг огромен, и каждое агентство стремится предоставить своим клиентам лучший сервис.