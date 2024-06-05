Стали известны предварительные цены на новую модель LADA Iskra

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) АВТОВАЗ представит новую компактную модель LADA Iskra. Она будет занимать место между бюджетной Granta и флагманской Vesta.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» рассказали о ценовом диапазоне этой новинки. Несмотря на то, что цена LADA Iskra будет выше, чем у LADA Granta (предположительно от 1,5 млн рублей), она найдет свою нишу на российском авторынке. Больший размер LADA Iskra по сравнению с Granta обеспечит больший комфорт в салоне.

Игорь Моржаретто, шеф-редактор Радио «Автодор», отметил, что LADA Iskra будет превосходить Granta и Vesta по качеству, дизайну и наличию современных опций. Новая модель будет стоить дороже из-за высокой себестоимости производства.

Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика», отметил, что LADA Iskra будет без конкурентов среди китайских марок в своем ценовом сегменте. Он также подчеркнул доступность и техническое оснащение новой модели, что позволит ей стать популярной у широкой аудитории.