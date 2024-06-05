НАПИ: вторичный авторынок заметно пополнился «свежими» электрокарами

Согласно последним данным от маркетингового агентства НАПИ, рынок подержанных электромобилей в 2024 году претерпел значительные изменения, отражая новые тенденции и предпочтения потребителей.

Одним из главных изменений стал резкий рост спроса на «свежие» подержанные электромобили, которые имеют возраст до трех лет.

По статистике, доля этих автомобилей на рынке увеличилась на 20,4%. В январе-апреле текущего года «свежие» подержанные электромобили заняли значительную долю в общем объеме рынка, составив 43,3%.

В то же время, продажи электромобилей других возрастных групп сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.