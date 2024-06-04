Стало известно, как продаются новые модели кроссоверов XCite

Пресс-служба автомобильного бренда XCite объявила о впечатляющих продажах в России за неделю. За период с 27 по 31 мая дилеры этого бренда реализовали целых 76 кроссоверов X-Cross 7.

Автомобили XCite X-Cross 7, произведенные на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, поступили в продажу 27 мая 2024 года. Они быстро завоевали популярность среди покупателей благодаря своим характеристикам и дизайну.

Базовая цена XCite X-Cross 7 составляет 2,5 миллиона рублей. Пока кроссоверы продаются у официальных дилеров в семи крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Самару, Казань, Тольятти, Нижний Новгород и Воронеж.

Модель X-Cross 7 предлагается в двух вариантах комплектации и шести различных цветах, что позволяет покупателям выбрать подходящий вариант.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил, работающим с вариатором. Он способен разгоняться до 100 км/ч всего за 9,8 секунды, продемонстрировав впечатляющую динамичность.