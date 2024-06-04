Водителям в РФ напомнили, что необходимо иметь с собой при езде на машине

Правила дорожного движения четко определяют обязанности автомобилистов, и некоторые предметы являются обязательными для наличия в автомобиле согласно закону. Не стоит считать их просто правом, это требование, которому нужно следовать.

Среди необходимых предметов, которые водители должны иметь, следующие:

Документы: при требовании инспекторов необходимо предъявить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО (который может быть представлен в электронном виде) и подтверждение инвалидности, если на транспорте установлен знак «Инвалид». Не иметь при себе документы может привести к наложению штрафа в размере 500 ₽.

Знак аварийной остановки: водители обязаны устанавливать его в случае ДТП, вынужденной остановки в запрещенных местах или на участках, где другие водители могут не заметить стоящий автомобиль. Если не поставить знак аварийной остановки при ДТП, водителю грозит штраф в размере 1 000 ₽.

Аптечка: она необходима для оказания первой помощи пострадавшим в случае ДТП. Важно отметить, что отсутствие аптечки и знака аварийной остановки больше не являются причинами, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства. Несмотря на это, водители все равно обязаны оказывать первую помощь и устанавливать знак аварийной остановки в соответствии с ПДД.

Куртка, жилет или жилет-накидка со светоотражающими полосами: их необходимо надевать при нахождении на проезжей части или обочине, в случае вынужденной остановки или ДТП, а также вне населенных пунктов, в темное время суток или в условиях ограниченной видимости. Отсутствие жилета при ДТП может привести к наложению штрафа в размере 1 000 ₽.

Детское автокресло: его использование обязательно при перевозке детей до 7 лет. Если отсутствует автокресло, водителю грозит штраф в размере 3 000 ₽.