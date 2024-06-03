Toyota приостановила поставки трех своих моделей

Toyota временно остановила поставки автомобилей моделей Yaris Cross, Corolla Axio и Corolla Fielder из-за обнаруженных нарушений и фальсификации данных.
На пресс-конференции председатель компании, Акио Тойода, объяснил, что использовались неправильные методы тестирования, которые отличались от установленных стандартов.
Были обнаружены ошибки в тестах на безопасность для пешеходов и пассажиров, а также в краш-тестах и других испытаниях. Владельцам затронутых автомобилей заверили, что нет проблем, нарушающих законы, и нет необходимости прекращать использование этих автомобилей. Однако поставки указанных моделей приостановлены.
Toyota также заявила, что в некоторых случаях автомобили проходили более сложные тесты, чем требовалось в сертификационных испытаниях.
Ранее стало известно, что не только Toyota, но и другие японские автопроизводители, такие как Mazda, Yamaha Engine, Honda Giken Industries и Suzuki, фальсифицировали результаты тестирования характеристик своих автомобилей.