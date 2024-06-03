«Лада Веста» установила исторический рекорд по продажам

LADA продолжает демонстрировать впечатляющий рост продаж на российском рынке, по итогам мая 2024 года. Общее количество проданных автомобилей LADA составило 40 813 единицы, что на 70,7% выше, чем в мае 2023 года.

За первые пять месяцев 2024 года продажи достигли отметки в 177 927 автомобилей, что соответствует росту в 53,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самой успешной моделью LADA в мае стала LADA Vesta, установив новый рекорд продаж. Было реализовано 15 009 автомобилей, что является самым высоким результатом для этой модели за всю ее историю. За пять месяцев было продано 51 768 LADA Vesta нового поколения.

LADA Granta также продолжает пользоваться стабильным спросом. В мае было продано 18 023 автомобиля (+5,8% к маю прошлого года), а за первые пять месяцев продажи достигли отметки в 82 219 единиц (+1,1% к аналогичному периоду 2023 года).

Классический внедорожник NIVA Legend показал рост продаж на 10,7% по сравнению с маем 2023 года, с общим объемом продаж за пять месяцев в 19 870 автомобилей (+43,2% к аналогичному периоду прошлого года).

NIVA Travel также продемонстрировала положительную динамику, с ростом продаж на 14,2% в мае 2024 года и общим объемом продаж в 21 372 автомобиля (+20,2% к 5 месяцам 2023 года).

Коммерческие автомобили LADA также показали впечатляющий рост. В мае 2024 года было продано 593 единицы (+111,8% к маю 2023 года), а за первые пять месяцев продажи достигли отметки в 2 475 автомобилей (+83,1% к аналогичному периоду прошлого года). Наибольшим спросом среди покупателей пользовались коммерческие версии на базе Granta.