Россияне заинтересовались желтыми автомобилями

Эксперты Авито Авто провели анализ данных по спросу на автомобили различных цветов в России весной 2024 года и выявили интересные тенденции.

Особенно выделяется рост спроса на желтые автомобили, который за год увеличился более чем в 3 раза – на 332,4%. Это делает желтый цвет лидером по динамике спроса. На втором месте по росту спроса оказался голубой цвет с приростом в 133,1%, а на третьем месте – розовый цвет с приростом в 111%.

В то же время, если говорить о доле каждого цвета в спросе на новые автомобили, то самыми популярными остаются белый (36,56%), чёрный (24,04%) и серый (16,03%) цвета. На четвёртой и пятой позициях расположились серебряный (6,69%) и зелёный (4,54%) цвета соответственно.

В сегменте автомобилей с пробегом, лидером по доле в спросе также является чёрный цвет (21,35%), за которым следует белый (21,11%) и серый (13,73%). Серебряный (12,84%) и синий (9,43%) цвета замыкают топ-5.

Что касается цен, то минимальная средняя цена у коричневых автомобилей составляет 1 800 000 рублей, в то время как максимальная цена у автомобилей золотого цвета достигает 5 670 000 рублей.

В сегменте автомобилей с пробегом минимальная цена отмечается у зеленых автомобилей, составляющая 398 998 рублей. Максимальная цена наблюдается у черных автомобилей, а средняя цена составляет 1 439 902 рубля.