Lada Largus подорожал более чем в 2 раза за 3 года

Лада Lаргус стала дороже вдвое за последние три года, выяснило издание Quto, изучив архивные прайс-листы.

Если весной 2021 года этот универсал можно было приобрести всего за чуть более чем 700 тысяч рублей, то сейчас цены на Ларгус ижевского производства начинаются от 1 660 000 рублей. Это существенное повышение стоимости за относительно небольшой промежуток времени.

В июле 2021 года стоимость Ларгуса уже выросла до 749 900 рублей, а в сентябре достигла отметки в 768 900 рублей. А к декабрю минимальная цена за модель составляла уже 812 900 рублей.

Однако наиболее существенный рост цены произошел в 2022 году. В марте Ларгус перешагнул отметку в миллион рублей, стоимость базового варианта с 90-сильным двигателем составляла 1 076 900 рублей. Тот же месяц принес еще одно повышение цены, уже до 1 235 900 рублей, а летом Ларгус продавался начиная от 1 300 900 рублей.

В прошлом году Ларгус был исключен из прайс-листов АвтоВАЗа, и небольшая партия автомобилей, собранных в 2023 году, была распродана без объявления рекомендованной стоимости в среднем за 2 300 000 рублей.