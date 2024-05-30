Россияне стали чаще интересоваться покупкой авто с тремя и более владельцами

Согласно анализу данных проведенному экспертами Автотеки, сервиса онлайн-проверки автомобилей на платформе Авито Авто, интерес к автомобилям с тремя или более владельцами за год вырос на 15,85%.

За период с января по апрель 2024 года число запросов на такие модели автомобилей в России увеличилось на 15,85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший интерес в этом сегменте проявляют пользователи Автотеки к автомобилям отечественного производства. Так, три первых места по динамике числа запросов занимают модели ВАЗ.

Топ-5 автомобилей с тремя или более владельцами в ПТС, на которые вырос интерес больше всего, включает следующие модели: