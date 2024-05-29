Концептуальный BMW Skytop станет серийным, но выйдет ограниченным тиражом

BMW готовит эксклюзивный автомобиль под названием BMW Skytop, оснащенный компонентами из модели BMW M8 Competition. Планируется выпустить всего 20-25 единиц этого роскошного автомобиля к 2026 году. Окончательное решение о производстве будет принято на основе реакции потенциальных клиентов.

Об этом сообщил Адриан ван Хойдонк, руководитель отдела дизайна BMW Group. Он отметил высокий спрос и цены на рынке подержанных автомобилей BMW Z8, и добавил, что компания решит выпустить Skytop для ограниченного числа счастливчиков, если будет достаточный интерес.

Ранее планировалось создание концептуального автомобиля Touring Coupe, но проект был отложен в пользу BMW Skytop. Если все пойдет по плану, официальная премьера Skytop может состояться в конце 2025 года или начале 2026 года.

Автомобиль будет оснащен 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, развивающим мощность 616 лошадиных сил и крутящий момент 750 Нм. Существуют слухи о возможном увеличении мощности двигателя, который, скорее всего, будет работать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой M xDrive.

Ожидается, что цена BMW Skytop значительно превысит стоимость модели M8 Competition, что делает его еще более привлекательным для коллекционеров и любителей роскоши.