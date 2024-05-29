Авито Авто: россияне стали на 43% чаще покупать переднеприводные автомобили

Спрос на автомобили с передним приводом в России значительно вырос. Эксперты популярного интернет-портала Авито Авто провели анализ предложений, спроса и цен на автомобили с различными типами привода.

Оказалось, что автомобили с передним приводом стали настоящими лидерами по спросу как среди новых, так и с пробегом.

Согласно исследованию, автомобили с передним приводом продемонстрировали самый высокий рост спроса, который составил 43,3%.

Они также занимают значительную долю в спросе, достигнув 60,34%. Средняя цена на новые автомобили с переднеприводом составила 2 569 831 рубля.

Среди автомобилей с передним приводом с пробегом, наибольшую популярность среди покупателей имеют следующие модели: ВАЗ (LADA) Niva Legend, ВАЗ (LADA) Niva Travel и GAC GS8.

Что касается автомобилей с полным приводом и пробегом, лидерами по спросу стали ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива), Chevrolet Niva и BMW X5.

Автомобили с задним приводом и пробегом также пользуются спросом, и популярностью у покупателей пользуются следующие модели: ВАЗ (LADA) 2107, ГАЗ ГАЗель 3302 и ВАЗ (LADA) 2106.