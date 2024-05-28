АВТОВАЗ анонсировал премьеру Lada Iskra на ПМЭФ-2024

АВТОВАЗ анонсировал премьеру новой модели LADA Iskra в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня 2024 года.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, LADA Iskra представляет собой новое семейство автомобилей компактного класса «В», включающее седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Производство серийной модели планируется начать в начале 2025 года.

Для достижения технологического суверенитета был проведен реинжиниринг глобальной платформы XJO. Дизайн LADA Iskra выполнен в единой стилистике с современными моделями LADA, что придает автомобилю современный вид.

LADA Iskra займет свое место в модельном ряду между LADA Granta и флагманской LADA Vesta. Планируется, что со временем LADA Iskra полностью заменит LADA Granta, а производство последней завершится к 2027 году.