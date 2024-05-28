В России взлетели продажи новых коммерческих автомобилей

Продажи китайских легких коммерческих автомобилей (LCV) в России резко возросли, увеличившись на 183% за январь-апрель 2024 года, согласно отчету маркетингового агентства НАПИ.

По данным агентства, в то время как весь рынок новых LCV вырос на 49,1%, продажи китайских LCV превзошли все ожидания, увеличившись на 182,7%.

Это привело к значительному росту доли китайских автомобилей на рынке, которая выросла почти в два раза и составила 14%.

Наибольшим спросом среди китайских LCV являются пикапы, которые составляют 81% от общего объема продаж. Однако, по результатам четырех месяцев 2024 года, доля фургонов среди новых китайских LCV значительно выросла и составила 14,2%.