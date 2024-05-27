Мантуров заявил, что «Волгу» начнут выпускать на мощностях ГАЗа

Первый вице-премьер России, Денис Мантуров, объявил, что производство автомобиля «Волга» будет осуществляться на мощностях ГАЗа.

Для этого независимое юридическое лицо, АО «Производство легковых автомобилей», арендует эти мощности. По информации ТАСС, к осени 2024 года будут уточнены номенклатура и цены на обновленный автомобиль.

Мантуров подчеркнул, что завод имеет достаточные мощности для производства необходимого количества автомобилей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил автомобили «Волга» и отметил их современный внешний вид. Однако он отметил, что не все детали этого автомобиля производятся в России.

Мишустин подчеркнул важность локализации производства, начиная с элементов, которые не являются технологически сложными.