Дилеры Lada начали продажи нового кроссовера XCite X-Cross 7

Xcite X-Cross 7 предлагается во многих дилерских центрах Lada в двух доступных комплектациях по цене от 2,5 млн рублей.

«Автозавод Санкт-Петербург» подписал важное соглашение о дистрибуции своих автомобилей с дилерской сетью Lada, которая является одной из крупнейших и наиболее профессиональных в России.

В связи с этим, дилерские центры Lada выделили специальные зоны для автомобилей Xcite, а на фасадах центров разместили логотипы этого бренда.

Кроме того, каждый дилер обеспечен запасными частями, а обслуживание автомобилей осуществляется опытным персоналом, прошедшим соответствующее обучение.

Xcite X-Cross 7 — это современный среднеразмерный кроссовер, который оснащен 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил. Автомобиль способен достигать максимальной скорости до 186 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 9,8 секунды.