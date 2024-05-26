Серийный выпуск рестайлингового Aurus Senat стартует в 2025 году

В пресс-службе Минпромторга РФ сообщили агентству «РИА Новости», что серийное производство обновленной модели Aurus Senat начнется на заводе компании в Елабуге в конце 2025 года.

Обновленный Aurus Senat Limousine был впервые показан во время инаугурационной церемонии президента России Владимира Путина. Для моделей Aurus Senat Limousine и Aurus Senat была разработана новая архитектура передней и задней частей кузова.

Внешний дизайн автомобилей Aurus Senat был обновлен с новой интерпретацией массивной передней решетки и внедрением легкого алюминиевого капота. Также были интегрированы новые адаптивные матричные фары и задние фонари с элементами LED в новом дизайне.

Для повышения обзорности водителя были добавлены цифровое зеркало заднего вида и функция ночного видения. Были добавлены дополнительные камеры кругового обзора и камера контроля утомляемости водителя. Внедрена совершенно новая мультимедийная система NAMI MM-System и новая акустическая система.

В салоне автомобилей Aurus Senat были проведены стилистические изменения, а также улучшена эргономика для водителя и пассажиров.

Расположение рулевой колонки и других элементов управления было оптимизировано. Введен новый селектор управления трансмиссией оригинального дизайна, а блоки кнопок управления сиденьями были перемещены в более удобную зону. Также предусмотрено наличие электропривода для закрывания дверей.

В конструкцию автомобиля были внесены изменения, направленные на повышение эффективности работы тормозной системы, подвески колес, системы подачи топлива, автоматической трансмиссии и других систем автомобиля. Все эти изменения способствуют улучшению общей производительности и комфорта при вождении автомобиля Aurus Senat.