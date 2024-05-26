«АвтоВАЗ» начал собирать белые автомобили Lada Aura с черным салоном

Автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал производство автомобилей Lada Aura с черным салоном, как сообщает паблик Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте». Эти автомобили окрашены в белый цвет.

По информации паблика, ограниченные партии автомобилей Aura продолжают сходить с главного конвейера ВАЗа. Ранее они были доступны только с черной эмалью и светлым салоном, но теперь были замечены автомобили в белом цвете с черным кожаным салоном.

Поскольку выпуск осуществляется по заказу государственных структур, предполагается, что кто-то захотел передвигаться на белом автомобиле.

Седаны Lada Aura предназначены для использования в качестве служебных автомобилей депутатами Госдумы и чиновниками.

Заказ на автомобили Lada Aura был сделан также Министерством финансов Российской Федерации.