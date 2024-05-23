НАПИ: доля автомобилей российского производства заметно сократилась

Согласно анализу маркетингового агентства НАПИ за период январь-апрель 2024 года, доля автомобилей российского производства на рынке новых легковых автомобилей резко сократилась.

Несмотря на общий рост продаж автомобилей, произведенных в России, их доля за год значительно упала. Если в предыдущем году автомобили отечественного производства занимали более половины рынка, то теперь их доля составляет всего 40,3%.

В то же время, доля автомобилей, произведенных в Китае, значительно выросла, достигнув 50,7% за год.

Китайские автоконцерны не только не спешат развивать производство в России, но и активно увеличивают импорт автомобилей, включая бренды, которые ранее покинули российский рынок.

За год продажи автомобилей TOYOTA, произведенных в Китае, выросли на 241%, а продажи «китайских» автомобилей MAZDA увеличились на 189%.