Стали известны регионы РФ, где больше всего интересуются премиум-автомобилями

Автотека, сервис онлайн-проверки автомобилей, провела анализ запросов пользователей за первый квартал 2024 года и составила рейтинг регионов, где наблюдается наибольший интерес к премиум-автомобилям.

По результатам исследования выяснилось, что на Дальнем Востоке России процент запросов на автомобили премиум-класса оказался выше всего.

Топ-10 регионов, где замечен наибольший интерес к премиум-авто за первый квартал 2024 года, выглядит следующим образом:

Приморский край — 43,51% Чукотский автономный округ — 33,33% Москва — 31,87% Северная Осетия — 27,73% Калининградская область — 27,68% Санкт-Петербург — 26,15% Хабаровский край — 23,38% Московская область — 22,99% Кабардино-Балкария — 22,77% Дагестан — 22,69%

Средняя доля запросов на премиум-автомобили по всей России составила 17,67%. Однако топ-3 регионов, где интерес к премиум-авто наиболее высок, значительно превышает средний показатель по стране в целом.