Главная » Новости

Стали известны регионы РФ, где больше всего интересуются премиум-автомобилями

Опубликовано Обновлено

Автотека, сервис онлайн-проверки автомобилей, провела анализ запросов пользователей за первый квартал 2024 года и составила рейтинг регионов, где наблюдается наибольший интерес к премиум-автомобилям.

По результатам исследования выяснилось, что на Дальнем Востоке России процент запросов на автомобили премиум-класса оказался выше всего.

Топ-10 регионов, где замечен наибольший интерес к премиум-авто за первый квартал 2024 года, выглядит следующим образом:

  1. Приморский край — 43,51%
  2. Чукотский автономный округ — 33,33%
  3. Москва — 31,87%
  4. Северная Осетия — 27,73%
  5. Калининградская область — 27,68%
  6. Санкт-Петербург — 26,15%
  7. Хабаровский край — 23,38%
  8. Московская область — 22,99%
  9. Кабардино-Балкария — 22,77%
  10. Дагестан — 22,69%

Средняя доля запросов на премиум-автомобили по всей России составила 17,67%. Однако топ-3 регионов, где интерес к премиум-авто наиболее высок, значительно превышает средний показатель по стране в целом.

Tvoe-avto.com
© 2024 ТВОЕ-АВТО