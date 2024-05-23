Стали известны регионы РФ, где больше всего интересуются премиум-автомобилями

Автотека, сервис онлайн-проверки автомобилей, провела анализ запросов пользователей за первый квартал 2024 года и составила рейтинг регионов, где наблюдается наибольший интерес к премиум-автомобилям.
По результатам исследования выяснилось, что на Дальнем Востоке России процент запросов на автомобили премиум-класса оказался выше всего.
Топ-10 регионов, где замечен наибольший интерес к премиум-авто за первый квартал 2024 года, выглядит следующим образом:
- Приморский край — 43,51%
- Чукотский автономный округ — 33,33%
- Москва — 31,87%
- Северная Осетия — 27,73%
- Калининградская область — 27,68%
- Санкт-Петербург — 26,15%
- Хабаровский край — 23,38%
- Московская область — 22,99%
- Кабардино-Балкария — 22,77%
- Дагестан — 22,69%
Средняя доля запросов на премиум-автомобили по всей России составила 17,67%. Однако топ-3 регионов, где интерес к премиум-авто наиболее высок, значительно превышает средний показатель по стране в целом.