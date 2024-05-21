В России спрос на кабриолеты с пробегом вырос на 57,2%

С приближением летнего сезона спрос на кабриолеты с пробегом на платформе Авито Авто значительно вырос.

Эксперты провели анализ данных и обнаружили, что за период с середины марта по настоящее время спрос на автомобили с открытым верхом увеличился на 57,2%. Это является заметным ростом, превышающим прошлогодние показатели на 20,1%.

Среди кабриолетов с пробегом наибольшей популярностью пользуется марка BMW, которая занимает первое место по доле спроса среди покупателей. Средняя цена кабриолета BMW составила 4 250 000 рублей. Топ-5 марок с наибольшей долей спроса включает также Mercedes-Benz, Ford, Peugeot и Porsche.

В категории конкретных моделей самым востребованным оказался культовый кабриолет Ford Mustang, занимающий первое место по доле спроса. Средняя цена на эту модель составила 3 200 000 рублей. Топ-5 моделей также включает Mercedes-Benz SL-класса, Mercedes-Benz SLK-класса, BMW Z4 и BMW 3 серия.

Одновременно с ростом спроса, предложение кабриолетов на платформе Авито Авто также увеличилось в среднем на 42,2%. Марка Audi стала лидером по динамике предложения, с числом объявлений, увеличившимся на 80,7% за два месяца.