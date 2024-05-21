Российский авторынок в 2025 году пополнится «Волгами»

Российская автомобильная промышленность готовится к важному пополнению своего ассортимента, включая новые седаны и кроссоверы под именами «Волга» и электромобили «Атом».

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде премьер-министр Михаил Мишустин вместе с коллегами осмотрел три новых автомобиля VOLGA: седан класса D под названием С40, кроссовер класса C с названием К30 и кроссовер класса D с названием К40.

Михаил Мишустин отдал указание о максимальной локализации производства этих моделей. Производство автомобилей «Волга» начнется уже в текущем году, а полный цикл производства запустят в 2025 году.

Кроме посещения павильона VOLGA, премьер-министр Михаил Мишустин также посетил стенды «Росатома» и «КАМАЗа», где была представлена операционная система для российских электромобилей «Атом».

Планируется, что серийное производство этих автомобилей на отечественном программном обеспечении начнется в 2025 году.