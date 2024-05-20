Кроссоверы Xcite X-Cross 7 уже добрались до дилеров и поступят в продажу 27 мая

Компания Xcite определилась с конкретной датой начала продаж своего нового автомобиля X-Cross 7.

Автомобили уже поступили к дилерам, а официальный старт продаж запланирован на 27 мая. Информацию об этом сообщает издание «Русский автомобиль».

X-Cross 7 производится на предыдущем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Название Xcite происходит от английского слова «to excite», что означает «волновать» или «будоражить».

X-Cross 7 является среднеразмерным кроссовером, основанным на модели Chery Tiggo 7 Pro. Он получил новое название и соответствующую идентификационную маркировку — Xcite X-Cross 7. Предположительно, следующей моделью Xcite станет седан, представленный в сегменте D.

Габаритные размеры X-Cross 7 составляют 4500 мм в длину, 1842 мм в ширину и 1705 мм в высоту, с межосевым расстоянием 2670 мм.

Автомобиль оснащен двигателем, уже знакомым российским покупателям из модели Chery: 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. в сочетании с вариатором. Привод автомобиля передний. Максимальная скорость составляет 186 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды.