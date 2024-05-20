Автовладельцам в РФ рассказали о ситуации с запчастями для китайских автомобилей

Рынок автокомпонентов и запчастей для китайских автомобилей в России постепенно реагирует на возрастающий поток новых марок из Китая.

Многие производители запчастей наладили производство аналоговых расходных материалов, а автопроизводители открыли склады с ассортиментом запчастей.

Однако, при серьезных повреждениях автомобиля отдельные запчасти все еще могут задерживаться на 2-3 месяца, пишет «Автостат».

Ситуация с обеспечением запчастей для китайских автомобилей остается сложной, особенно для новых и редких марок. Отсутствует доступная информация о технологиях ремонта, каталогах запчастей и модификациях.

Некоторые клиенты сталкиваются с ситуацией, когда заказанная запчасть оказывается неподходящей – слишком длинной, короткой или имеющей другую конфигурацию.

Несмотря на это, эксперты отрасли верят, что с течением времени ситуация нормализуется. Через 5-10 лет ожидается стабилизация и решение даже самых сложных проблем. Однако, в ближайшие годы ситуация, вероятно, будет оставаться нестабильной.