Около 250 автомобилей Chery Group продается в мире каждый час

Данные о продажах CHERY GROUP подтверждают успешное развитие компании и ее превосходные результаты на мировом рынке автомобилей.

Увеличение продаж на 43,7% в апреле по сравнению с прошлым годом и общий объем продаж в первом квартале, превышающий показатели прошлого года на 55,7%, свидетельствуют о высоких темпах роста CHERY GROUP. Компания опережает динамику рынка и устанавливает новые стандарты в отрасли.

Общий объем продаж CHERY GROUP с января по апрель составил 711 653 автомобиля, что на 55.7% больше, чем в первые четыре месяца прошлого года.

Если бы дилерские центры по всему миру работали круглосуточно, то это означало бы, что каждый час в мире продается по 250 автомобилей каждый час.

Особенно важно отметить впечатляющий рост продаж гибридных и электромобилей CHERY. Свыше 93 000 проданных автомобилей этой категории за январь-апрель текущего года говорят о значительном интересе потребителей к экологически чистым транспортным решениям, предлагаемым компанией.