Самой переоцененной опцией в машине названа панорамная крыша

По результатам опроса, проведенного экспертами Авито Авто, выяснилось, что многие владельцы автомобилей не считают некоторые дополнительные опции необходимыми и не готовы платить сверху за их включение в базовую комплектацию.

Самой желанной опцией, о которой мечтают многие автовладельцы, является зимний пакет, включающий подогрев руля, обогрев стекол и задних сидений, дистанционный запуск и другие функции.

Эту опцию выбрали 47% опрошенных. Почти такой же спрос наблюдается и на камеру заднего вида (46%). Третьей в списке желанных опций идет система контроля слепых зон (42%).

Также в топ-10 опций мечты вошли раздельный климат-контроль, дополнительные подушки безопасности, продвинутая аудиосистема, активный круиз-контроль, система экстренного торможения, панорамная крыша и мультимедийная система с поддержкой Android Auto или Apple CarPlay.

Однако есть и опции, которые опрошенные считают переоцененными. На первом месте оказалась панорамная крыша. 45% респондентов заявили, что они не готовы платить дополнительно за эту опцию. На втором месте оказался ассистент помощи при вождении (32%), а на третьем месте — продвинутая аудиосистема (30%).

Интересно отметить, что в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек на втором месте среди переоцененных опций оказался бесключевой доступ (30%). В целом по России этот показатель составил 27%.