Минздрав впервые составил список лекарств, запрещенных к употреблению водителями

Министерство здравоохранения впервые опубликовало список безрецептурных лекарств, которые не рекомендуется принимать перед тем, как садиться за руль.

В этом списке содержится более двухсот препаратов, которые не являются наркотическими или психотропными, но после их употребления вождение транспортного средства запрещено или не рекомендуется.

В список включены популярные препараты, такие как «Терпинкод», «Тедеин», «Колдрекс найт», «Максиколд», «Стопгрипан», «Колдакт» (противопростудные препараты), «Терафлю», «Фервекс», «Форейн», «Антигриппин», «РиниКолд Макс» (жаропонижающие), «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Кетанов», «Спазмалгон» (обезболивающие), «Тавегил», «Супрастин», «Кларитин», «Цетиризин», «Левоцетиризин» (антигистаминные).

При этом отмечается, что данный список лекарств не является официальным нормативным актом, а представляет собой информационный документ.

Эксперты составили этот список для ознакомления и предупреждения водителей о возможном негативном влиянии данных препаратов на управление автомобилем.