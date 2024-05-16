Авито Авто: 40% автомобилистов довольны комплектацией своего авто

Эксперты из Авито Авто провели опрос среди автомобилистов и выяснили интересные факты. Более 40% автовладельцев довольны комплектацией своего автомобиля и не хотят ничего менять.

Оказывается, когда люди выбирают машину, 45% из них обращают внимание на наличие дополнительных опций. Это такие функции и характеристики, за которые нужно платить дополнительно к основной стоимости автомобиля. А для 48% опрошенных это важный фактор при принятии решения о покупке.

Что касается типов комплектации, то 50% владельцев автомобилей считают, что их машина имеет комфортную комплектацию. 9% являются владельцами спортивных автомобилей, а 33% выбрали базовую комплектацию.

Относительно люксовой комплектации, мужчины выбирают ее чаще, чем женщины. 9% мужчин и 5% женщин предпочитают такой вариант. Также 8% мужчин и 6% женщин выбирают максимальную комплектацию.

Половина автовладельцев довольны своей выбранной комплектацией, но все же не отказались бы от дополнительных опций. Однако 41% опрошенных считают, что им не нужны другие функции, и только 9% хотели бы улучшить свою машину при замене.

Когда речь идет о стоимости, 39% автовладельцев готовы заплатить не более 10% от базовой комплектации за свои мечты в виде дополнительных опций. 26% готовы заплатить 10-15%, а еще 12% готовы до 15-20%. Однако 17% опрошенных вообще не хотят платить за дополнительные опции.