Solaris: Новые цены, высокий спрос и дефицит на автомобили.

Дилеры увеличили цены на автомобили Solaris на сумму от ₽125 до 743 тыс. рублей, однако спрос на них остается высоким, несмотря на возникший дефицит. Это связано с тем, что компания AGR Automotive Group, владеющая брендом Solaris, продает под этой маркой привычные российским водителям модели Hyundai и Kia, которые были дособраны из оставшихся машинокомплектов на заводе в Санкт-Петербурге.

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Повышение цен и дефицит

Цены на автомобили Solaris у дилеров заметно отличаются от опубликованных AGR Automotive Group прайс-листов. Некоторые комплектации и вовсе отсутствуют в шоурумах. Последние данные показывают, что дилеры продолжают устанавливать цены выше установленных производителем, что приводит к вопросу о доступности и стоимости замены моделей Hyundai и Kia. Это связано с высоким спросом на автомобили Solaris, который, по словам продавцов, «ажиотажный».

Solaris HS: Седаны и комплектации

В одном из столичных дилерских центров можно приобрести седаны Solaris HS (аналог Hyundai Solaris) только с автоматической коробкой передач. Базовая версия Active Plus с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с. предлагается за 2 150 000 рублей, что на 131 000 дешевле официальной цены. Средняя комплектация Comfort дополнительно получила подогрев руля, климат-контроль, цветной дисплей и круиз-контроль, но стоит на 325 000 рублей дороже рекомендованной стоимости.

Solaris HC: Кроссоверы и цены

Кроссоверы Solaris HC (аналог Hyundai Creta) также продаются с наценкой в дилерских центрах. Топовая версия Lifestyle с механической коробкой передач оценивается в 2 816 000 рублей, что выше официальной цены на 177 000 рублей. Базовая версия Classic с автоматической трансмиссией стоит 2 700 000 рублей, а средняя комплектация Family – 2 776 000 рублей.

Solaris KRX: Популярные хэтчбеки

Хэтчбеки Solaris KRX (аналог Kia Rio X) также пользуются высоким спросом. Комплектация Prestige продаётся за 2 315 000 рублей, превышая официальную цену на 80 000 рублей. Более богатая версия Luxe в подмосковном дилерском центре предлагается за 2 880 000 рублей, что на 743 000 рублей дороже рекомендованной стоимости.

Solaris KRS: Седаны и доступность

Седаны Solaris KRS (аналог Kia Rio) встречаются как по цене ниже, так и выше официальных цен. Минимальная стоимость в одном из дилерских центров составляет 1 990 000 рублей, в то время как в другом – 2 100 000 рублей. Спрос на эти модели остается высоким, что может привести к дефициту, так как, по словам продавцов, «значительная часть машин уходит в таксопарки».

Выводы

Несмотря на повышение цен и дефицит некоторых моделей, автомобили Solaris остаются востребованными среди покупателей. Дилеры продолжают адаптироваться к изменяющейся ситуации на рынке, предлагая различные комплектации и условия покупки. Покупателям рекомендуется внимательно изучать предложения и выбирать оптимальные варианты приобретения автомобилей Solaris, так как спрос на них остается высоким, а поставки ограничены. Возможно, стоит рассмотреть и альтернативные варианты, такие как Lada Vesta, если не удается найти подходящий Solaris по приемлемой цене.

Российский автомобильный рынок пережил значительные изменения, включая рост продаж, увеличение доли китайских автомобилей, а также изменение структуры рынка. Эти изменения означают, что российский автомобильный рынок становится более динамичным и конкурентоспособным, с увеличением предложения китайских марок и сдвигом в сторону более высоких цен на автомобили.