«АвтоВАЗ» перезапустил производство Lada Largus в Ижевске

Сегодня стартовало серийное производство автомобилей LADA Largus на автозаводе «ЛАДА Ижевск», который входит в Группу «АВТОВАЗ».

Первыми автомобилями, произведенными на конвейере, стали пассажирский универсал в комплектации Classic и коммерческий фургон.

На торжественной церемонии в Ижевске присутствовали Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов и другие официальные лица.

Таким образом, АВТОВАЗ восстановил производство всего рентабельного модельного ряда автомобилей, которое было нарушено после ухода иностранного партнера в 2022 году.

Перенос выпуска LADA Largus из Тольятти в Ижевск позволил оптимизировать производство автомобилей LADA в Группе «АВТОВАЗ» и создать основу для дальнейшего развития марки.

Мощности Линии №1 в Тольятти будут использованы для производства представительских седанов LADA Aura осенью текущего года и перспективного кроссовера на платформе LADA Vesta в начале 2026 года.

Перенос производственной линии Largus является примером успешной трансформации автозаводов внутри Группы «АВТОВАЗ». За период с сентября 2023 года по январь 2024 года было перемещено, смонтировано и запущено более 1200 единиц оборудования. В процессе освоения производства в Ижевске было создано 13 штампованных деталей, включая крышу, двери, крылья, капот, боковины. К концу года планируется освоить более 60 позиций деталей крупной и средней штамповки.

Также были совершены модернизация линии сборки, установлено 13 роботов для сварки и освоено производство окраски в 5 основных цветах. Стенды динамических испытаний были откалиброваны специально под LADA Largus.

Перед стартом серийного производства была проведена тестовая партия кузовов и готовых автомобилей, которая подтвердила высокий уровень качества.

В Ижевске планируется произвести до 50 тысяч LADA Largus к концу текущего года, включая электрическую версию e-Largus, которая является наиболее локализованным российским электромобилем. Старт продаж семейства Largus будет объявлен в ближайшие недели, а рекомендованная розничная цена составит от 1 660 000 рублей за пассажирскую версию и 1 670 000 рублей за коммерческий фургон.

Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов отметил, что запуск производства LADALargus в Ижевске является важным шагом в развитии Группы «АВТОВАЗ» и позволяет укрепить позиции компании на российском рынке. LADA Largus — популярный автомобиль в России, который предлагает просторный салон, вместительность и удобство для пассажиров. Перенос производства в Ижевск позволяет оптимизировать производственные мощности и сделать производство более эффективным.

Электрическая версия LADA Largus, e-Largus, также будет производиться в Ижевске. Это наиболее локализованный российский электромобиль, что является важным шагом в развитии электромобильной индустрии в России.

Старт продаж LADA Largus ожидается в ближайшие недели, а цены будут начинаться от 1 660 000 рублей за пассажирскую версию и 1 670 000 рублей за коммерческий фургон.