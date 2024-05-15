НАПИ: стоимость владения Tank 500 превышает 900 тыс. рублей за год

Аналитики посчитали, что стоимость владения китайским премиальным внедорожником Tank 500 составит 925 тысяч рублей в год. Продажи Tank 500 в России начались в апреле 2023 года, и этот автомобиль считается аналогом Toyota Land Cruiser, который ранее прекратил продажи на российском рынке.

Согласно данным маркетингового агентства НАПИ, общая стоимость владения Tank 500 за пять лет составит 4,63 миллиона рублей. Эта стоимость включает в себя расходы на эксплуатацию и владение автомобилем, а также потери стоимости автомобиля за указанный период.

По расчетам НАПИ, стоимость владения Tank 500 составляет 46,29 рублей за каждый пройденный километр или около 71,1 тысячи рублей в месяц. За год общая стоимость составляет 925,7 тысячи рублей, а за пять лет — 4,63 миллиона рублей.

Расчеты были выполнены для условий владения автомобилем в Москве с среднегодовым пробегом 20 тысяч километров. Общая стоимость владения включает в себя расходы на страховку (ОСАГО и каско), замену шин, затраты на топливо в соответствии с заявленным производителем расходом, техническое обслуживание и текущий ремонт, а также налоги и сборы.

Стоимость автомобиля Tank 500 в комплектации Premium составляет 6 899 000 рублей.