Российские производители заняли наибольшую долю рынка авто с пробегом

Российские производители автомобилей заняли наибольшую долю рынка подержанных автомобилей в России, согласно данным Автотеки, сервиса онлайн-проверки автомобилей, принадлежащего Авито Авто.

Анализ показал, какие страны-производители были лидерами на российском рынке в первом квартале 2024 года.

Наибольшую долю на платформе Автотеки занимают автомобили российских марок с пробегом, составляющая 25,08%. Самой популярной моделью среди них оказался ВАЗ (LADA) Granta средней стоимостью 310 000 рублей.

На втором месте по доле рынка находятся автомобили японских производителей, которые составляют 21,72%. В этой категории лидером является Toyota Camry средней ценой в 1 120 000 рублей.

Немецкие производители занимают третье место с долей рынка в 16,75%. Самой востребованной моделью оказался Volkswagen Polo, средняя стоимость которой составляла 1 450 000 рублей.

На четвертом месте расположились автомобили южнокорейских производителей, занимающие 14,90% рынка. Самой популярной моделью стал Hyundai Solaris со средней ценой 1 259 000 рублей.

Автомобили американских производителей замыкают пятерку лидеров с долей рынка в 7,78%. Самой популярной моделью среди них оказался Ford Focus с ценой 665 000 рублей.