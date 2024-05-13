«Соллерс» во Владивостоке выпустил уже 1 тысячу пикапов Sollers ST6

Завод «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке представил новую модификацию пикапа Sollers ST6, оснащенную усовершенствованной системой безопасности.

Этот юбилейный автомобиль, выпущенный в честь производства 1000-го экземпляра модели, обладает новыми функциями, которые повышают уровень безопасности водителя и пассажиров.

В рамках обновления, Sollers ST6 получил дополнительные подушки безопасности, расширяющие защиту в случае фронтального и бокового столкновений.

Теперь в базовую комплектацию входят четыре подушки безопасности, а также система предупреждения о выходе из полосы движения и система контроля давления в шинах.

Кроме того, Sollers ST6 оснащен системой экстренного автоматического вызова помощи, которая активируется при срабатывании подушек безопасности или других систем безопасности.

Новая модификация пикапа Sollers ST6 с улучшенной системой безопасности уже доступна для заказа по цене, начиная от 2 миллионов 400 тысяч рублей.

Комбинирование надежности, комфорта и инновационных функций делает эту модель привлекательным выбором для любителей пикапов, ценящих безопасность и высокое качество.