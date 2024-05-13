Aurus Komendant 2024 модельного года подорожал до 50 млн рублей

В России произошло резкое повышение цен на кроссовер Aurus Komendant, что вызывает немалое впечатление.

Официальные дилеры предлагают автомобили 2024 года выпуска, но в наличии их нет.

Однако, по предварительному заказу, можно получить кроссовер за впечатляющую сумму в 50,4 миллиона рублей.

Разница с прошлогодними моделями составляет 2,3 миллиона рублей, но всего три месяца назад цена «Коменданта» колебалась от 35,3 до 41,5 миллиона рублей, что означает, что стоимость выросла, по меньшей мере, на 20 процентов.

Серийное производство Aurus Komendant началось в ноябре 2022 года, но он до сих пор остается эксклюзивным автомобилем.

В прошлом году в России было зарегистрировано всего 11 машин. Однако официальная статистика не учитывает поставки в государственные учреждения, поэтому фактически продано больше кроссоверов.