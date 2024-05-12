В РФ начались продажи кроссовера Skoda Kodiaq по цене от 3,6 млн рублей

Российские автодилеры радуют потенциальных покупателей предложением доступного по цене кроссовера Skoda Kodiaq, который вновь появился на рынке после временного отсутствия.

Эти автомобили оснащены различными привлекательными опциями, включая панорамную крышу, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, цифровую приборную панель, камеру заднего вида с передними и задними парктрониками, бесключевой доступ, электропривод багажника, беспроводную зарядку, автопарковщик, систему контроля слепых зон и многое другое.

В городе Благовещенске дилеры предлагают версию Kodiaq с 2,0-литровым 186-сильным турбомотором и полным приводом из Китая по цене 3 603 732 рубля. Эта цена была актуальна на момент публикации объявления, пишет «За Рулем».

В Москве аналогичный автомобиль, доступный в наличии, будет стоить 4 130 000 рублей.

Более мощная версия с 220-сильным турбированным двигателем и полным приводом имеет еще более высокую цену, начиная от 4 200 000 рублей.

Самым дорогим вариантом является кроссовер в комплектации Sportline, предлагаемый дилерами из Санкт-Петербурга. Его стоимость для покупателя составляет 5 600 000 рублей.