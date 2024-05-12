Daimler сделал конкурента беспилотным КамАЗам

Daimler удивил автомобильный мир, представив своего претендента на звание конкурента беспилотных «КамАЗов» — Freightliner eCascadia 2024. Название автономного грузовика намекает на его скорое появление на дорогах, однако выпуск на общедоступные трассы запланирован только к 2027 году.

Этот электрический грузовик, разработанный совместно с Torc Robotics, поражает своими возможностями.

Он оснащен высокотехнологичным автопилотом и оборудован множеством сенсоров, камер, лидаров и радаров, которые требуют дополнительной батареи для энергопитания. В арсенале автономного грузовика можно найти:

три радара ближнего действия;

шесть радаров дальнего действия;

и даже четыре радара сверхдальнего действия.

Необычно то, что водители всё еще остаются в кабине грузовика и берут на себя управление лишь во время доставки на «последней миле» или в чрезвычайных ситуациях, как это принято у «КамАЗов».

Однако Daimler не собирается останавливаться на достигнутом. Компания планирует разработать полностью автономный грузовик, лишенный рулевого управления.

Более того, они намерены выпускать грузовики, использующие передовую технологию Waymo, что обещает еще больший прорыв в сфере автономных транспортных средств.