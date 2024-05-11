HotCars выделил 13 самых надежных подержанных автомашин до 550 тыс. рублей

HotCars представляет список из 13 самых надежных подержанных автомобилей, доступных по цене до 550 000 рублей. Этот список поможет потенциальным покупателям выбрать надежное и доступное по цене авто.

На первом месте в рейтинге находится Ford Taurus 2008 года. Этот полноразмерный седан предлагает комфорт и надежность, оснащенный 3,5-литровым двигателем Duratec V6.

Ford Taurus получил высокий рейтинг надежности — 89 баллов из 100 по шкале J.D. Power. Средняя стоимость этой модели составляет примерно 422 400 — 449 900 рублей.

На втором месте располагается Mercury Grand Marquis 2007 года. Этот американский седан также показал высокую надежность и получил рейтинг 88 баллов. Средняя цена на него составляет около 495 900 — 523 400 рублей.

Третье место занимает Toyota Corolla 2007 года, которая также набрала 88 баллов по надежности. Средняя рыночная цена на эту модель составляет 495 900 рублей.

В список также входят такие модели, как Chevrolet Equinox LS 2009 года, Mercedes-Benz E350 2007 года, Subaru Forester 2.5X 2010 года, Mazda 6 2008 года, Honda Fit 2008 года, Toyota Sienna 2007 года, Honda Civic 2007 года, Ford Escape 2007 года и Ford Mustang V6 2007 года.

Каждая из этих моделей проявила свою надежность на дорогах и предлагает владельцам минимальные затраты на ремонт.