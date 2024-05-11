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HotCars выделил 13 самых надежных подержанных автомашин до 550 тыс. рублей

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HotCars представляет список из 13 самых надежных подержанных автомобилей, доступных по цене до 550 000 рублей. Этот список поможет потенциальным покупателям выбрать надежное и доступное по цене авто.

На первом месте в рейтинге находится Ford Taurus 2008 года. Этот полноразмерный седан предлагает комфорт и надежность, оснащенный 3,5-литровым двигателем Duratec V6.

Ford Taurus получил высокий рейтинг надежности — 89 баллов из 100 по шкале J.D. Power. Средняя стоимость этой модели составляет примерно 422 400 — 449 900 рублей.

На втором месте располагается Mercury Grand Marquis 2007 года. Этот американский седан также показал высокую надежность и получил рейтинг 88 баллов. Средняя цена на него составляет около 495 900 — 523 400 рублей.

Третье место занимает Toyota Corolla 2007 года, которая также набрала 88 баллов по надежности. Средняя рыночная цена на эту модель составляет 495 900 рублей.

В список также входят такие модели, как Chevrolet Equinox LS 2009 года, Mercedes-Benz E350 2007 года, Subaru Forester 2.5X 2010 года, Mazda 6 2008 года, Honda Fit 2008 года, Toyota Sienna 2007 года, Honda Civic 2007 года, Ford Escape 2007 года и Ford Mustang V6 2007 года.

Каждая из этих моделей проявила свою надежность на дорогах и предлагает владельцам минимальные затраты на ремонт.

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