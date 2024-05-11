Lada Granta с автоматической коробкой передач добрались до автосалонов

Lada Granta с автоматической коробкой передач уже доступна для покупки у дилеров АвтоВАЗа по рекомендованной цене в 1 177 000 рублей.

Это первое подтверждение о наличии готовых автомобилей у дилеров ВАЗа, несмотря на то, что официальные продажи начались еще месяц назад, сообщает источник «Автопоток».

Ранее было объявлено, что в течение года Lada Granta с автоматической коробкой передач будет выпускаться с использованием оставшихся японских «автоматов» на предприятии, и планируется произвести около 5 тысяч штук.

Автомобиль оснащен четырехступенчатой автоматической трансмиссией, которая сочетается с 16-клапанным 1,6-литровым двигателем мощностью 98 лошадиных сил. Стоит отметить, что аналогичный двигатель уже использовался на предыдущих моделях семейства Lada Granta. Максимальная скорость автомобиля составляет 176 километров в час, а разгон до 100 километров в час занимает 13,3 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4 литра на 100 километров.

Седаны предлагаются в комплектации Comfort Plus, которая включает в себя две фронтальные подушки безопасности, систему ABS, кондиционер, подогрев передних сидений, электрорегулировку и обогрев наружных зеркал, аудиосистему и 15-дюймовые легкосплавные диски.