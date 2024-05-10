В КНР начался серийный выпуск нового Haval H9, который ожидается и в РФ

8 мая 2024 года стал днем официального старта производства нового Haval H9 от компании Great Wall Motor на заводе Yongchuan.

Этот среднеразмерный внедорожник, доступный в бензиновых и дизельных моделях, выйдет на рынок по цене, начиная от около 170 000 юаней (23 500 долларов США).

Haval H9 представляет собой проходимый внедорожник с габаритами 5070/1960 (1976)/1930 мм и колесной базой 2850 мм. Он предлагает как пятиместную, так и семиместную компоновку, чтобы удовлетворить потребности разных покупателей.

Интересно отметить, что Haval H9 был впервые представлен на рынке в 2014 году, с целью конкурировать с импортными американскими и японскими внедорожниками, которые доминировали на китайском рынке.

Новый Haval H9 был представлен на автосалоне в Пекине. Автомобиль доступен в четырех цветах кузова: зеленый, серый, белый и матово-черный.

Он имеет выразительный квадратный кузов, оснащенный внешним запасным колесом, возможностью буксировки и тройной блокировкой дифференциала (в центре, сзади и спереди), что подчеркивает его уникальность и способности на бездорожье.

Бензиновые модели Haval H9 комплектуются колесными дисками диаметром 17/18/19 дюймов, в то время как дизельные модели оснащены 18-дюймовыми дисками.

По поводу мощности, новый Haval H9 предлагает два варианта силовых агрегатов: бензиновый двигатель объемом 2,0 литра с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и дизельный двигатель объемом 2,4 литра с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Внутри салона Haval H9 предлагает две цветовые схемы: черную и коричневую. Физические кнопки в значительной степени сохранены. Интерьер включает многофункциональное рулевое колесо с тремя спицами, приборную панель, 14,6-дюймовый плавающий центральный экран управления и удобный рычаг переключения передач. Задние сиденья могут быть автоматически складываемыми.