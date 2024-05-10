«АвтоВАЗ» позволил сэкономить при покупке доступной Lada Granta

Telegram-канал «АвтоВАЗа» сообщает о выгодных условиях приобретения автомобиля Lada Granta.

При помощи государственной субсидии, предоставляемой медикам, военным и людям с ограниченными возможностями, а также по действующей программе завода, покупка Lada Granta становится выгодной.

В сообщении отмечается, что субсидия по государственной программе предоставляется тем, кто ответственен за здоровье людей (медики) и безопасность государства (военные). Также не забыты работники образовательных учреждений, которые создают будущее страны и общества.

Люди, входящие в льготные категории, имеют возможность оформить кредит на покупку автомобиля с компенсацией от государства в размере 20%.

Кроме того, актуальная акция от завода предоставляет скидку на машину в размере 30 000 рублей. Приобретая сервисный контракт с предоплатой за три регламентных ТО (технического обслуживания), можно также сэкономить на обслуживании автомобиля.