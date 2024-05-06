В Кирове выставлена на продажу 24-летняя Audi A8 в идеальном состоянии

В городе Кирове в России появилось уникальное предложение о продаже редкого экземпляра седана Audi A8 в идеальном состоянии.

Этому автомобилю в этом году исполняется 24 года, но он имеет всего 4678 километров пробега. Он выставлен на продажу коллекционером, который решил изменить концепцию своего автомобильного музея. На объявление обратил внимание портал «Мотор.ру».

Изначально автомобиль был заказан топ-менеджером нефтегазовой компании в 2000 году, но большую часть своего времени провел в гараже и практически не использовался. Масло было заменено в первый раз только в 2016 году.

Состояние этого автомобиля можно назвать идеальным, что подтверждается многочисленными фотографиями, предоставленными продавцом. Автомобиль оснащен редкой комплектацией, включающей 4,2-литровый V8 двигатель, полный привод quattro, а также роскошную отделку салона с использованием светлых тонов и дерева. Кожаные сиденья и деревянные вставки не имеют следов износа. Интерьер остался в первоначальном состоянии, даже шины с завода, выпущенные в 2000 году, почти новые.

Продавец этого уникального автомобиля просит 12 миллионов рублей, и он не спешит продавать его, поэтому торг не предусмотрен. Коллекционер планирует сосредоточиться на автомобилях Mercedes-Benz, которые лучше соответствуют новой концепции его музея.